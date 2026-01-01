Маркус Анфанг

Дата рождения
12 июня 1974 г.
Факт
В 2021 году был уволен из "Вердера" за поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса
Лента
Материалы
В Германии клубы привили 94% сотрудников. При этом: тренер «Вердера» ушел из-за возможной подделки сертификата, не хочет вакцинироваться Киммих
#Бундеслига