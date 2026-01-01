Марк Ван Боммел

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Не забыли ван Боммеля? Он стал тренером «Вольфсбурга» и сразу утопил клуб: сделал лишнюю замену в кубке – и победа превратилась в вылет
#Марк Ван Боммел