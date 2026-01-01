Mario

Инфо
Персонаж видеоигр компании Nintendo, созданный Сигэру Миямото.
Дебют
1981 год
Лента
Материалы
Тот самый Марио из игр – это реальный человек. Разработчики списали персонажа с застройщика, который требовал вовремя платить аренду
#Mario