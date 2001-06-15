Магнус Кнудсен

Дата рождения
15 июня 2001 г.
Факт
Воспитанник Лиллестрема
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Футбол
«Ростов» подписал 20-летнего Магнуса Кнудсена из норвежского «Лиллестрема». Контракт рассчитан до 2025 года
#Ростов
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