m0NESY

Дата рождения
1 мая 2005 г.
Инфо
Российский профессиональный игрок в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive
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M0NESY дебютировал за G2. Команда обыграла Complexity на BLAST Spring Groups 2022
#m0NESY