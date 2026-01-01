Лукас Гонсалес

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Бывший футболист аргентинского "Барракас Централь"
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Застрелен полицейским при попытке задержания
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Полиция в Аргентине застрелила 17-летнего футболиста. Клуб потребовал «справедливости» для него
#Лукас Гонсалес
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