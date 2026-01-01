Лука Каттани

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Спортивный директор "Спартака"
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Италия
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Лука Каттани стал спортдиректором «Спартака». Он работал в «ПСЖ», «Палермо» и «Челси»
#Спартак
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