Love is...

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Турецкая жевательная резинка с вкладышами про любовь.
Описание
Жевательная резинка имеет обёртку из двух цветов и содержит два вкуса, которые символизируют «любовь двух фруктов».
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Жвачка «Love is…» пришла к нам через Турцию. Те самые вкладыши – это комиксы 60-х, которые принесли авторам миллионы
#Love is...