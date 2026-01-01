Умберто Эко

Годы жизни
1932-2016
Инфо
Итальянский ученый, философ, специалист по семиотике и средневековой эстетике
Лента
Материалы
Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
3
#литература
3