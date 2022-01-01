Умберто Эко
Годы жизни
1932-2016
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Итальянский ученый, философ, специалист по семиотике и средневековой эстетике
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Что такое любовь – в 30 цитатах отвечают писатели и поэты
#литература
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