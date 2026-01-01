Михаил Булгаков

Годы жизни
1891-1940
Инфо
Русский писатель советского периода, драматург, театральный режиссер и актер
Лента
Материалы
Секреты романа «Мастер и Маргарита»: Булгаков сжег первую версию, потерял в финале персонажа и постоянно путал внешность Мастера
#Михаил Булгаков