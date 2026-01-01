Книга рекордов Гиннесса

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Ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях
Автор
Крэг Глендэй
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Как работает Книга рекордов Гиннесса: откуда берет деньги, как занести свой рекорд и почему все критикуют жюри
#Книга рекордов Гиннесса