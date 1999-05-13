Линой Ашрам

Дата рождения
13 мая 1999 г.
Инфо
Израильская гимнастка. Олимпийская чемпионка Токио-2020.
Лента
Материалы
Прошел месяц с того скандала в художественной гимнастике: сестры Аверины задумывались об уходе, а Израиль снялся с чемпионата мира
#Дина Аверина