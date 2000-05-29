Леон Классен

Дата рождения
29 мая 2000 г.
Инфо
Родился в Германии, имеет российское гражданство
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Материалы
В молодежке России только один человек играет в Европе – сын немецких иммигрантов Леон Классен. 7 фактов о нем
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#Леон Классен
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