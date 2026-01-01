Кубок СССР

Годы проведения
1936-1992
Наиболее титулованный клуб
Спартак (10)
Лента
Материалы
Как рушился СССР и выживала Россия – рассказываем через последний Кубок СССР и его героев: бомба в «Лужниках», пустые полки, полеты на военных самолетах
#СССР