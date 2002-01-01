Коул Перфетти

Дата рождения
1 января 2002 г.
Факт
На драфте НХЛ 2020 г. выбран под 10-м номером "Виннипегом"
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Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти