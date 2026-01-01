Кирилл Левников

Дата рождения
11 февраля 1984 г.
Факт
Отец — бывший футбольный судья Николай Левников
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Футбол
Левников будет главным судьей матча «Ференцварош» – «Байер» в Лиге Европы. Это его первое назначение в ЛЕ в сезоне
#Лига Европы
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