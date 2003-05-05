Карлос Алькарас Гарфия

Дата рождения
5 мая 2003 г.
Достижения
Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде.
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18-летний Алькарас – сенсация тенниса. Победил третью ракетку мира, хотя сам недавно был в пятой сотне рейтинга
#Карлос Алькарас Гарфия