Ингрид Тандревольд

Дата рождения
23 сентября 1996 г.
Достижения
3-кратная чемпионка мира
Лента
Материалы
Биатлонистка упала на финишной линии от нехватки сил и головокружения. На этой Олимпиаде с ней такое уже было
#Ингрид Тандревольд