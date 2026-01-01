IIHF

Дата основания
15 мая 1908 г.
Факт
ИИХФ имеет ограниченное влияние на развитие хоккея с шайбой в США и Канаде, где высшей хоккейной организацией является НХЛ
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Хоккей
IIHF включит Рене Фазеля в Зал славы. Он 27 лет руководит организацией
#Рене Фазель