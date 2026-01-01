Владислав Наместников

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Четыре россиянина набрали очки в матче Кубка Стэнли «Даллас» – «Колорадо»
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Хоккей
Главные переходы последнего дня обменов в НХЛ
#НХЛ