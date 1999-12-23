Виталий Кравцов

Дата рождения
23 декабря 1999
Достижения
Лучший новичок КХЛ сезона-2017/18
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Чудесный гол в КХЛ. Игрок «Трактора» убрал финтом защитника и забил в овертайме ✨
#Виталий Кравцов