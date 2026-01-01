Тимур Файзутдинов

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Хоккей
Мать погибшего хоккеиста «Динамо» обратилась к игроку, попавшего шайбой в голову сына. Сказала, что не винит его
#Тимур Файзутдинов
Хоккей
Игрок «Динамо» СПб умер в больнице после попадания в голову шайбы во время матча
#Тимур Файзутдинов
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