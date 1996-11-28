Иван Федотов

Дата рождения
28 ноября 1996 г.
Факт
Имеет финские корни
Лента
Материалы
Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
3
#Иван Федотов
3