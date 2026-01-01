Егор Коршков

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Россия прервала серию из пяти поражений подряд от США на МЧМ
#МЧМ-2021
Хоккей
В НХЛ дебютировал еще один русский хоккеист. И сразу забил
#Егор Коршков