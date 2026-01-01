Артем Загидулин

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Загидулин стал десятым вратарем из России, сыгравшим в сезоне НХЛ. Это национальный рекорд
#Артем Загидулин
Хоккей
«Калгари» подписал контракт с вратарем Загидулиным
#Артем Загидулин