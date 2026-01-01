Александр Попов

Дата рождения
31 августа 1980 г.
Достижения
Чемпион мира по хоккею (2012)
Лента
Материалы
Возрастной победный гол в финале Кубка Гагарина: 41-летний форвард забил вратарю, который младше всего на два года
#Александр Попов