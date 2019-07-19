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Лента
Матч-центр
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Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
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Сайт
www.htafc.com/
Страна
Англия
Стадион
Джон Смит'с
Тренер
Ян Зиверт
Я. Зиверт
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
«Хаддерсфилд» выпустил форму с огромной рекламой. На самом деле клуб обманул всех и борется за чистоту футболок
#Хаддерсфилд
19 июля 2019, 20:43
Кто придумал классику – черно-белый мяч с пятиугольниками. Есть такие версии: архитектор, датский вратарь и adidas
#Футбол
02 июня, 14:50