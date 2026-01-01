Гран-при Италии

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Турин
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🇧🇪 Луна Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при Италии. Она обошла Хромых и Щербакову
#Гран-при Италии