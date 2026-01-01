горные лыжи

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Спуск с покрытых снегом склонов на специальных лыжах
Факт
Входят в олимпийскую программу с 1936 г.
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Состав сборной России по горным лыжам на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022