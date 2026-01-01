Goblin

Дата рождения
2 августа 1961 г.
Инфо
Российский блогер, писатель, публицист, переводчик, разработчик компьютерных игр
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Переводы Гоблина – разбираем феномен: почему столько мата, как эти озвучки зарабатывали миллионы, куда делся стиль «смешных переводов»
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#Goblin
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