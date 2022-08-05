Переводы Гоблина – разбираем феномен: почему столько мата, как эти озвучки зарабатывали миллионы, куда делся стиль «смешных переводов»
Дмитрий Goblin Пучков – символ популярности пиратских кассет, где одноголосый перевод иногда стягивал на себя больше внимания, чем сам фильм.
Как Пучков стал популярным переводчиком, хотя служил в милиции и не имеет профильного образования? Почему именно его переводы популярны и какие вокруг них спорные моменты?
Как Пучков начал переводить? И почему именно он стал популярным?
Пучков рассказывал, что сначала переводил фильмы для друзей. Впервые он сделал свой перевод в 1995 году (фильм «Путь Карлито») – Пучкову надоели боевики с любительской озвучкой:
«Процесс перевода выглядел так: вставлялась кассета в магнитофон, надевались наушники и с первого же прослушивания наговаривался перевод. В фильме показывают конченых ублюдков, а в переводе они неизменно превращаются в таких забавных парней, шутки всякие шутят».
Первую популярность Пучков получил, когда занимался переводом видеоигр. Сначала он разбирал в игровых журналах некачественный перевод, а потом и сам стал переводить игры. Позже он переключился на кино, но переводил немного: от одного фильма в месяц или даже в полгода. Пучков считает, что в какой-то момент все фильмы с его переводом становились хитами.
Почему именно гоблинские переводы стали народными и популярными? Дело в запоминающемся грубом голосе, мате (до Пучкова переводчики матерились редко) и специфическом юморе, который казался свежим, а другим – пошлым и с перегибами.
Пучков на претензии его к юмору отвечает грубо: «Касательно шуток. Шутки по известным причинам понятны далеко не всем. Например, ни один эстетствующий педрила не способен понять добротный казарменный юмор. Равно как не понимают их люди, в армии не служившие».
А мат во всех интервью Пучков объясняет простой логикой: в фильме матерятся на английском – и я это передаю в переводе.
Как устроены гоблинские переводы? И почему Пучков больше не выпускает «смешные переводы»?
Тут их можно разделить на две категории.
Серьезный перевод (он же «Правильный перевод»). Здесь Пучков не меняет сюжет и делает перевод аутентичным фильму.
Главные правила Пучкова – не цензурировать текст (если есть мат, то его надо озвучить) и не заглушать собой голоса актеров: «В моем понимании голос Шварценеггера - неотъемлемая часть его образа, так же, как и каменная челюсть».
Юмористический перевод. А в этом случае Пучков полностью отходит от того, что происходит в фильме и дает героям совсем другие реплики. И весь мат там запикан – Пучков хотел, чтобы такие версии фильма смотрели всей семьей.
В начале нулевых в России везде распространялись кассеты со «смешным переводом». Но Пучков таким методом перевел только семь фильмов: трилогия «Властелин колец», «Хоббит», «Матрица», «Звездные войны», «Бумер».
Самый главный хит этого жанра – «Властелин колец». Пучков вспоминал, что именно после перевода «Властелина колец» он стал популярным («В месяц приезжало по 15 тв-бригад»). В гоблинской интерпретации он называется «Братва и кольцо» – герои Толкина получают там новые имена (Гиви Зурабович, Бульба Сумкин, Электродрель, Пендальф) и живут совсем другой жизнью в Мордовии (не в Мордоре, да).
Делать юмористические переводы Пучков начал, когда увидел комментарий, что у него нет «божьей искры, чтобы шутить». Тогда он придумал студию «Божья искра», которая стебет плохих переводчиков. «В лучших традициях доморощенных «переводчиков», чьи голоса звучат за кадром, Гоблин несет полную ахинею, в корне меняя диалоги и сюжет фильма», – так Пучков анонсирует перевод на своем сайте.
Сейчас Пучков больше не хочет делать юмористические переводы – например, он отказался весело озвучить новую «Матрицу». Но еще в 2010 году Пучков сказал, что ему надоел формат: «Как только ты понимаешь, по каким шаблонам шутят, то сразу перестает быть смешно. На мой взгляд, я иссяк. Так вот как только я почувствовал, что иссяк, перестал этим заниматься».
Как к гоблинским переводам относятся другие переводчики? И как Пучков остается суперзвездой жанра? И да – это точно он переводит?
Главная настороженность по отношению к гоблинским переводам – у Пучкова нет специального образования. Сам он говорит, что не видит в этом проблемы, потому что «подходит к переводам ответственно». А учил английский самостоятельно: «В молодости в ДК милиции два года ходил на курсы. С тех пор уже лет пятнадцать самосовершенствуюсь» (цитата 2003 года).
Бывший продюсер Пучкова Сергей Иванов после конфликта с ним несколько рассказывал, как получались гоблинские переводы. Пучков заказывал распечатки других переводов и вносил туда свои изменения. По словам Иванова, после вирусного успеха «Братвы и кольца» он нанял Пучкову переводчиков и редакторов. Процесс перевода контролировал Иванов, который говорит, что у Пучкова плохо даже с разговорным английским:
«У нас возник очередной спор по поводу «Святых из трущоб»: я обнаружил на первых десяти страницах его текста 45 грубых ошибок, показал ему. С тех пор он работал только с русским текстом, который обязательно должен был проверить именно я».
Но Пучков всегда отрицал слова Иванова о том, что «правильные переводы» за него делает связка переводчик-редактор. Их конфликт лежит только в бизнес-сфере (Пучков отсудил право использовать псевдоним «Гоблин» в прокате фильмов) и он отлично знает английский – все фильмы смотрит в оригинале, не в курсе о популярных студиях озвучки вроде «Кураж бамбей» или «Кубик в кубе».
Пучков хвастался, что до закона о запрете мата в кино он зарабатывал огромные деньги на кинопоказах с «правильным переводом». Например, в 2013 году он заработал 120 миллионов рублей: «Это четыре миллиона долларов – столько у нас не каждая киноконтора зарабатывает».
Еще Пучков переводил фильмы для официального проката. Например, «Рок-н-рольщика» Гая Ричи. Выбор прокатчика понятен: потому что многие впервые посмотрели фильмы Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш») в гоблинском переводе.
В 2019-м Пучков эксклюзивно переводит фильмы для «Ростелекома». Сколько денег приносит этот контракт, неизвестно.
Что другие переводчики и актеры озвучки думают о работе Пучкове?
На ютубе можно найти большие разборы гоблинских переводов. Но они в основном касаются мелких деталей и вкуса. Большинство нынешних переводчиков признают влияние гоблинских переводов, но обычно считают Пучкова талантливым популяризатором кино и бизнесменом, а не великим переводчиком.
Леонид Володарский: «Гоблин? Да он не переводчик! Переводчик это тот, кто сел с карандашиком и через четыре месяца показал результат? Переводчик это тот, кто наушники надел и давай переводить. Это уже совершенно другая работа».
Денис Колесников («Кураж-Бамбей»): «Есть озвучальщики, которые в одиночку вытаскивают даже слабые фильмы. Пример Гоблин сам за себя. Один человек может сделать фильм народным».
Петр Гланц: «Он хороший бизнесмен: поймал жилку, позанимался и вовремя избавился».