Переводы Гоблина – разбираем феномен: почему столько мата, как эти озвучки зарабатывали миллионы, куда делся стиль «смешных переводов»

Дмитрий Goblin Пучков – символ популярности пиратских кассет, где одноголосый перевод иногда стягивал на себя больше внимания, чем сам фильм.

Как Пучков стал популярным переводчиком, хотя служил в милиции и не имеет профильного образования? Почему именно его переводы популярны и какие вокруг них спорные моменты?

Как Пучков начал переводить? И почему именно он стал популярным?

Пучков рассказывал, что сначала переводил фильмы для друзей. Впервые он сделал свой перевод в 1995 году (фильм «Путь Карлито») – Пучкову надоели боевики с любительской озвучкой:

«Процесс перевода выглядел так: вставлялась кассета в магнитофон, надевались наушники и с первого же прослушивания наговаривался перевод. В фильме показывают конченых ублюдков, а в переводе они неизменно превращаются в таких забавных парней, шутки всякие шутят».

Первую популярность Пучков получил, когда занимался переводом видеоигр. Сначала он разбирал в игровых журналах некачественный перевод, а потом и сам стал переводить игры. Позже он переключился на кино, но переводил немного: от одного фильма в месяц или даже в полгода. Пучков считает, что в какой-то момент все фильмы с его переводом становились хитами.