Globe Soccer Awards

Инфо
Ежегодная футбольная премия
Учредитель
Европейская ассоциация клубов и футбольных агентов
Лента
Новости
Футбол
Мбаппе стал лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards, Левандовски – лучшим бомбардиром
#Килиан Мбаппе
2