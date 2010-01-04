Бурдж-Халифа

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Сверхвысотный небоскрёб высотой 828 метров в Дубае (ОАЭ)
Дата сдачи объекта
4 января 2010 г.
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Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа: кто и зачем построил, как там работают лифты и моют окна, сколько стоит подняться на вершину
#Бурдж-Халифа