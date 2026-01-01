Wordle

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Браузерная игра в слова
Дата выхода
2021 г.
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The New York Times купила головоломку Wordle за семизначную сумму. Игра будет бесплатной минимум до переезда на сайт газеты
#Wordle