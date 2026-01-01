Франсиско Франко

Годы жизни
1892-1975
Инфо
Каудильо Испании в 1939-1975 гг.
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Что такое диктатура Франко и как она повлияла на Испанию. Правда, что эта власть застрелила президента «Барсы» и помогала «Реалу»?
#Франсиско Франко