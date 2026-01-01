Франсис Буржуа

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Блогер, освещающий железнодорожную тематику
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Студент Ноттингемского университета
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Парень, который сильнее всех в мире любит поезда. Собрал миллионы подписчиков, снялся в рекламе Gucci, затащил в вагоны звезд
#Франсис Буржуа