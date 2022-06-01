Финалиссима

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Товарищеский матч между Италией и Аргентиной
Дата проведения
1 июня 2022 г. (Лондон)
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Что такое Финалиссима – зачем УЕФА делает вокруг матча Италия – Аргентина отдельный турнир
#Финалиссима