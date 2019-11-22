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Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
#Дания
22 ноября 2019, 23:25
Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
#Евро-2020
22 ноября 2019, 19:55
Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
#Россия
19 ноября 2019, 01:12
Трамп хочет Гренландию. Кстати, как там вообще со спортом? На что смотреть? Под каким флагом они выступают?
#Гренландия
28 августа 2019, 17:39
27 лет назад Дания сенсационно выиграла Евро. Без подготовки, настроя и главной звезды
#Дания
26 июня 2019, 23:31
#
новости спорта
Только Италия, Англия, Армения и Дания выиграли три матча квалификации в марте
01 апреля, 00:12
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании
22 ноября 2019, 15:03