Евгений Турбин

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Футбол
Три арбитра отстранены от работы в РПЛ из-за низких оценок
#РПЛ
Футбол
Судья Турбин не получит назначение на ближайшие туры РПЛ. Потому что плохо отработал матч «Сочи» – «Ростов»
#Евгений Турбин