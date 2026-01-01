Жан-Мишель Олас

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Футбол
«Мы были реально глупы». Президент «Лиона» сравнил завершение сезона Лиги 1 и рестарт Ла Лиги
#Жан-Мишель Олас
Футбол
Игра «Ювентуса» и «Лиона» назначена на 7 августа
#Лион