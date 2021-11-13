Уэльс - Белоруссия: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Уэльс
-:-

Уэльс - Белоруссия: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Белоруссия
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур

Отбор ЧМ. Европа,

9 тур
13 нояб. 2021, 22:45 МСК
13.11.2021, 22:45 МСК
суббота
Cтадион Кардифф Сити
Кардифф Сити
Кардифф
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Уэльс
мин
12
Уорд
Дэнни Уорд
19
Ампаду
Итан Ампаду
13
Мепхам
Крис Мепхам
6
Родон
Джо Родон
18
Лоуренс
Джеймс Лоуренс
3
Уильямс
Неко Уильямс
20
Джеймс
Даниэль Джеймс
7
Аллен
Джо Аллен
15
Уилсон
Харри Уилсон
14
Робертс
Коннор Робертс
11
Бэйл
Гарет Бэйл
Запасные
21
Дэвис
Адам Дэвис
-
1
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
5
Кабанго
Бен Кабанго
-
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
-
9
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
20
Уильямс
Джонатан Уильямс
-
13
Мур
Киффер Мур
-
8
Смит
Мэтт Смит
-
18
Моррел
Джо Моррел
-
20
Лоуренс
Том Лоуренс
-
9
Робертс
Тайлер Робертс
-
Белоруссия
мин
-
Лаптев
Денис Лаптев
-
Швецов
Максим Швецов
-
S. Kislyak
S. Kislyak
-
P. Savitskiy
P. Savitskiy

Новости

Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс уже полгода играет все матчи без него
#Райан Гиггз
10 марта, 18:32
Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил
#Том Кинг
22 января, 16:22
Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
15 ноября 2020, 23:15
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
# Новости матча
Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
17 декабря 2020, 15:43
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана
13 ноября 2020, 11:29
«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
15 октября 2020, 17:22
Белорусскую баскетболистку поместили в изолятор за выступление против насилия силовиков и Александра Лукашенко
30 сентября 2020, 12:11
Автор белорусского издания «Прессбол» Сергей Щурко арестован в Минске
15 сентября 2020, 11:48
После паузы из-за коронавируса Бэйл выходил в старте сборной Уэльса чаще, чем в «Реале»
06 сентября 2020, 16:20
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09