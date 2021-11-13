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Отбор ЧМ. Европа
Уэльс VS Белоруссия
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Уэльс - Белоруссия: 13 ноября 2021 смотреть онлайн
Уэльс
-:-
Уэльс - Белоруссия: 13 ноября 2021 смотреть онлайн
Белоруссия
Отбор ЧМ. Европа, 9 тур
Отбор ЧМ. Европа,
9 тур
13 нояб. 2021, 22:45 МСК
13.11.2021, 22:45 МСК
суббота
Cтадион Кардифф Сити
Кардифф Сити
Кардифф
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Прогнозы
Предварительный состав
Уэльс
мин
12
Уорд
Дэнни Уорд
19
Ампаду
Итан Ампаду
13
Мепхам
Крис Мепхам
6
Родон
Джо Родон
18
Лоуренс
Джеймс Лоуренс
3
Уильямс
Неко Уильямс
20
Джеймс
Даниэль Джеймс
7
Аллен
Джо Аллен
15
Уилсон
Харри Уилсон
14
Робертс
Коннор Робертс
11
Бэйл
Гарет Бэйл
Запасные
21
Дэвис
Адам Дэвис
-
1
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
5
Кабанго
Бен Кабанго
-
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
-
9
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
20
Уильямс
Джонатан Уильямс
-
13
Мур
Киффер Мур
-
8
Смит
Мэтт Смит
-
18
Моррел
Джо Моррел
-
20
Лоуренс
Том Лоуренс
-
9
Робертс
Тайлер Робертс
-
Белоруссия
мин
-
Лаптев
Денис Лаптев
-
Швецов
Максим Швецов
-
S. Kislyak
S. Kislyak
-
P. Savitskiy
P. Savitskiy
Новости
Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс уже полгода играет все матчи без него
#Райан Гиггз
10 марта, 18:32
Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил
#Том Кинг
22 января, 16:22
Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
15 ноября 2020, 23:15
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
#
Новости матча
Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
17 декабря 2020, 15:43
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана
13 ноября 2020, 11:29
«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
15 октября 2020, 17:22
Белорусскую баскетболистку поместили в изолятор за выступление против насилия силовиков и Александра Лукашенко
30 сентября 2020, 12:11
Автор белорусского издания «Прессбол» Сергей Щурко арестован в Минске
15 сентября 2020, 11:48
После паузы из-за коронавируса Бэйл выходил в старте сборной Уэльса чаще, чем в «Реале»
06 сентября 2020, 16:20
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09