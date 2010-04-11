Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
11 апр. 2010, 14:00 МСК
11.04.2010, 14:00 МСК
воскресенье
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Фоли
Кевин Фоли
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Джонс
Дэвид Джонс
80
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
59
0
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Халфорд
Грег Халфорд
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Уорд
Стивен Уорд
0
Гедиура
Адлан Гедиура
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
69
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
72
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Лунд
Мэттью Лунд
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Мулт
Луис Мулт