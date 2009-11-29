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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Бойер 3
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
29 нояб. 2009, 15:00 МСК
29.11.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
32
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
46
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Кайтли
Майкл Кайтли
0
Уорд
Стивен Уорд
0
Кеох
Эндрю Кеох
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Бойер
Ли Бойер
3'
3'
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
87
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Кедрю
Франк Кедрю
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Карсли
Ли Карсли
0
Фахи
Кейт Фахи
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
МакШеффри
Гари МакШеффри