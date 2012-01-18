Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
18 янв. 2012, 22:59 МСК
18.01.2012, 22:59 МСК
среда
Составы