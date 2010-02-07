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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Филлипс 80
Филлипс 85
2:1
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Дойл 42
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2010, 16:30 МСК
7.02.2010, 16:30 МСК
воскресенье
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
68
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
63
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
75
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Мичел
Мичел
0
Фахи
Кейт Фахи
0
Филлипс
Кевин Филлипс
80', 85'
0
Джервис
Джейк Джервис
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Фоли
Кевин Фоли
89
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
89
0
Джонс
Дэвид Джонс
68
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Дойл
Кевин Дойл
42'
42'
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Муджанги-Биа
Джеффри Муджанги-Биа
0
Гедиура
Адлан Гедиура
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк