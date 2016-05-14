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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Труа
Труа
Камю 10
1:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Флетчер 61
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
14 мая 2016, 22:00 МСК
14.05.2016, 22:00 МСК
суббота
Франсуа Летексье
Франсуа Летексье
Главный Судья
Составы
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
5
Санер
Матье Санер
78
2
Марсьяль
Жоан Марсьяль
90
28
Траоре
Шарль Траоре
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
74
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
10'
10'
90
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
66
19
Азамум
Карим Азамум
90
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
35
Дабо
Мухамаду Дабо
20
Н'Диайе
Махамаду Н'Диайе
33
Конфа
Алуа Конфа
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
13
Переа
Брайан Переа
26
Хуммет
Денис Хуммет
Марсель
мин
16
Пеле
Йоанн Пеле
90
6
Роланду
Роланду
90
26
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
10
Диарра
Лассана Диарра
67
18
Исла
Маурисио Исла
90
13
Кабелла
Реми Кабелла
74
11
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини
59
24
Товен
Флориан Товен
90
9
Флетчер
Стивен Флетчер
61'
61'
90
Запасные
40
Эскале
Флориан Эскале
25
Де Челье
Паоло Де Челье
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
19
Баррада
Абделазиз Баррада
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
17
Сарр
Буна Сарр
7
Окампос
Лукас Окампос