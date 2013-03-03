Матч завершен
Марсель
Марсель
2:1
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
3 марта 2013, 19:00 МСК
3.03.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы