Матч завершен
Марсель
Марсель
Баррада 19
Диарра 47
Батшуайи 56
Окампос 63
Алессандрини 87
Батшуайи 90
6:0
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
23 авг. 2015, 22:00 МСК
23.08.2015, 22:00 МСК
воскресенье
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
10
Диарра
Лассана Диарра
47'
47'
65
19
Баррада
Абделазиз Баррада
19'
19'
59
13
Кабелла
Реми Кабелла
76
19
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини
87'
87'
90
0
Лемина
Марио Лемина
90
28
Батшуайи
Миши Батшуайи
56'
90'
56', 90'
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
0
Дория
Дория
5
Спаранья
Стефан Спаранья
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
17
Сарр
Буна Сарр
7
Окампос
Лукас Окампос
63'
Труа
мин
30
Петрич
Денис Петрич
90
4
Аяссе
Томас Аяссе
68
22
Коне
Мори Коне
59
25
Пи
Жесси Пи
90
5
Санер
Матье Санер
90
6
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
90
8
Дарбио
Стефан Дарбио
90
7
Кур
Йоанн Кур
34
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
40
Бернардони
Поль Бернардони
10
Ниве
Бенжамин Ниве
29
Отон
Куэнтин Отон
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
19
Азамум
Карим Азамум
13
Переа
Брайан Переа
21
Кабо
Джимми Кабо