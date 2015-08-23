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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Баррада 19
Диарра 47
Батшуайи 56
Окампос 63
Алессандрини 87
Батшуайи 90
6:0
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
23 авг. 2015, 22:00 МСК
23.08.2015, 22:00 МСК
воскресенье
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
10
Диарра
Лассана Диарра
47'
47'
65
19
Баррада
Абделазиз Баррада
19'
19'
59
13
Кабелла
Реми Кабелла
76
19
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини
87'
87'
90
0
Лемина
Марио Лемина
90
28
Батшуайи
Миши Батшуайи
56'
90'
56', 90'
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
0
Дория
Дория
5
Спаранья
Стефан Спаранья
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
17
Сарр
Буна Сарр
7
Окампос
Лукас Окампос
63'
Труа
мин
30
Петрич
Денис Петрич
90
4
Аяссе
Томас Аяссе
68
22
Коне
Мори Коне
59
25
Пи
Жесси Пи
90
5
Санер
Матье Санер
90
6
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
90
8
Дарбио
Стефан Дарбио
90
7
Кур
Йоанн Кур
34
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
40
Бернардони
Поль Бернардони
10
Ниве
Бенжамин Ниве
29
Отон
Куэнтин Отон
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
19
Азамум
Карим Азамум
13
Переа
Брайан Переа
21
Кабо
Джимми Кабо