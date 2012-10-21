Матч завершен
Труа
Труа
1:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
21 окт. 2012, 22:00 МСК
21.10.2012, 22:00 МСК
воскресенье
Составы